Землетрясение до 3 баллов произошло в Иркутской области вечером 6 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 6 декабря, во вторник, жителей Приангарья вновь "тряхнуло". Однако подземные толчки были незначительными, из-за чего их ощутили лишь в части районов. Эпицентр был зафиксирован специалистами в районе горы Мунку-Сардык в Монголии. Она расположена у озера Хубсугул. Об этом сообщают в Байкальском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

- По данным ученых, энергетический класс землетрясения - 12,3, балла. В Иркутске и селе Смоленщина Иркутского района сила толчков достигла 2-3 баллов, в поселке Белореченский Усольского района - 2 баллов.

А вот в нескольких населенных пунктах Бурятии сообщили об ощутимом землетрясении, в том Туран, Монды, Сорок и другие.

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