Третий этап реконструкции путепровода на Джамбула завершили в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о том, как продвигается реконструкция путепровода на улице Джамбула. По словам подрядчика, объект сдадут в эксплуатацию в июне следующего года, поделился мэр города Руслан Болотов в соцсетях.

- Сейчас на объекте завершен третий этап работ, - отметил глава областного центра. - Подрядная организация перенесла все кабели связи, забетонировала ростверки и ригели крайних опор, подготовила промежуточные опоры, смонтировала балки пролетных строений 1 и 2 с их последующей установкой.

Стоит отметить, что строители уже приступили к финальному этапу. Стартовала сборка главных металлических балок.

Напомним, в Приангарье к завершают работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2022 год. В декабре в эксплуатацию введут еще 108 участков дорог протяженностью 365 километров. На эти цели было выделено 12,2 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потеряла маму и сестру в ДТП, а сама заболела раком. Школа в Братске устроила ярмарку и собрала 200 тысяч для девятиклассницы. (подробности)

Никакого Бэтмена и Русалочки: в детсадах Бурятии просят не наряжать малышей в новогодние костюмы зарубежных героев. Скандал из-за запрета костюмов зарубежных героев разгорелся в детсадах Бурятии. (подробности)

«Миллионерша ищет мужа»: эффектная брюнетка разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ в поисках суженого. Жительница Бурятии ищет мужа с помощью билборда. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08