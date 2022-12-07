«Социальный кинозал Иркутска» начнет работу в музее В.Г. Распутина с 11 декабря. Фото Иркутского областного краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского

В столице Приангарья с 11 декабря начнет работу «Социальный кинозал в Иркутске». Всех желающих увидеть «документальный фильм "Канон» приглашают в Музей В.Г. Распутина в 14:00. Об этом сообщают на сайте Иркутского областного краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского.

- В Иркутске фильм «Канон» представит продюсер из Красноярска Ольга Курбацкая, - говорится в сообщении на сайте. - Лента рассказывает историю старовера иконописца Андрея Басаргина, который родился на Аляске, и после долгих лет мытарств между двумя странами решил переехать в Россию.

Стоит отметить, что это уже шестой кинозал в Иркутской области, который появился благодаря кинорежиссерам и организаторам проекта Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России «Кинопозитив».

Напомним, в Иркутске в начале декабря закончили съемки фильма «Маршрут Иркутск - Новый год», в котором главные роли исполнили актеры Андрей Свиридов и Сергей Степин. За 2 недели работы было использовано 17 локаций. В самой массовой сцене одновременно на площадке присутствовало 82 человека. Семь из двенадцати смен были ночными, поделились в продюсерской компании.

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