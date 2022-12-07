Выпускники школ Иркутской области узнают результаты итогового сочинения до 21 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускникам школ Приангарья рассказали, когда они смогут узнать результаты итогового сочинения, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. К слову, в регионе изложение сегодня, 6 декабря, пишут более 12 тысяч ребят. Оценки станут известны до 21 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В случае незачетов можно пересдать сочинение(изложение) 1 февраля или 3 мая 2023 года. В эти же даты напишут итоговую работу те, кто по уважительным причинам не смог этого сделать в основные сроки, а также удаленные за нарушение установленного порядка, - отмечают в правительстве региона.

Напомним, уже известно, когда в этот раз школьникам предстоит показать свои знания в борьбе за заветные баллы. Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора, в которые включено расписание ЕГЭ в Иркутске 2023, опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потеряла маму и сестру в ДТП, а сама заболела раком. Школа в Братске устроила ярмарку и собрала 200 тысяч для девятиклассницы. (подробности)

Никакого Бэтмена и Русалочки: в детсадах Бурятии просят не наряжать малышей в новогодние костюмы зарубежных героев. Скандал из-за запрета костюмов зарубежных героев разгорелся в детсадах Бурятии. (подробности)

«Миллионерша ищет мужа»: эффектная брюнетка разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ в поисках суженого. Жительница Бурятии ищет мужа с помощью билборда. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08