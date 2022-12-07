Каждый второй иркутянин поддерживает введение дифтарифов на электроэнергию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение жителей столицы Приангарья к дифференцированным тарифам на электроэнергию - тема эта сейчас широко обсуждается в связи с решением Правительства РФ о снятии ограничений на введение дифтарифов в регионах. Необходимость установить норму, с которой заканчивается бытовое потребление и начинается коммерческое, назрела давно - ведь именно наш регион, благодаря дешевизне электроэнергии, стал настоящей столицей для незаконного майнинга. И всё бы ничего, вот только этот процесс оттянул на себя такое количество ресурсов, что у обычных жителей начались проблемы.

Как выяснилось, большая часть опрошенных иркутян (53%) поддерживает введение дифференцированных тарифов, в том числе и как меру пресечения незаконной добычи криптовалюты. И люди знают, о чём говорят - каждый третий опрошенный заявил, что хорошо знает об этом процессе, а каждый второй имеет о нём общее представление. Вместе с тем, именно майнинг люди связывают с возникающими проблемами перегрузками сетей, особенно в частном секторе, недостатком напряжения, короткими замыканиями и угрозой пожаров. О такой опасности заявляет 69% респондентов.

Количество желающих производить криптовалюту в квартире или собственном доме не уменьшается, несмотря на штрафы, аварии и возмущения соседей - в собственном доме иногда невозможно нормально пользоваться электроприборами из-за недостатка напряжения в сети. Ведь запрета на такую деятельность нет. Вот только работать официально, используя специально оборудованные центры, никто не спешит - придётся платить совсем другие деньги. Так что единственный инструмент, который может заставить “серых” майнеров выйти из тени - это дифференцированный тариф.

По результатам опроса, 13% иркутян рассчитывают, что введение нового принципа расчётов повлияет на бережное потребление ресурсов, 8% уверены, что это поможет в борьбе с незаконным майнингом, 7% ожидают, что это станет залогом более стабильной работы энергосистемы, а 6% ожидает рост поступлений в бюджет.

Всё это справедливо - ведь перешедший в легальный сектор майнинг начнёт платить налоги в местный бюджет, предприятия перестанут оплачивать огромное энергопотребление посредством перекрёстного субсидирования, у соседей перестанет вышибать пробки от включенного чайника, а энергетики займутся, наконец, тем, чем и должны, то есть ремонтом существующих сетей и строительством новых.