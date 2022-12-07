Сладкие новогодние подарки передали бойцам СВО школьники из Иркутской области. Фото: администрация Куйтунского района

Учащиеся школы села Карымск, что на севере Приангарья, вновь передали посылки участникам спецоперации на Украине. В преддверии Нового года ребята решили подарить бойцам праздничное настроение. В коробки они упаковали подарки с конфетами и шоколадками, а также письма и открытки.

- Уважаемые карымчане, вы - пример неравнодушия, человечности, истинного патриотизма. Всех земных благ вам, а вашей благодатной Карымской земле процветания, - обратились к сибирякам в администрации Куйтунского района.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к сибирякам, желающих поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО. Глава региона отметил, что военнослужащим необходимы весточки из родного края. В пункты сбора гуманитарной помощи просят передавать праздничные открытки, рисунки, письма и новогодние наборы. Ближайшая отправка состоится 8 декабря.

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