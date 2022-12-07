Работницу детского сада обвиняют в мошенничестве с доплатами в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зиминском районе сотрудницу детского сада поймали на мошенничестве. Женщину обвиняют в том, что она, используя служебное положение, незаконно оформляла приказы о доплатах на имена подчиненных за замещение отсутствующих коллег (воспитателя, кладовщика и т.д.). При этом все деньги начальница забирала себе. По версии следствия, это продолжалось с января 2020 по ноябрь 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Получив от подчиненных доплату за замещение временно отсутствующих работников, должностное лицо распорядилось ею по своему усмотрению, причинив бюджету Зиминского районного муниципального образования Иркутской области ущерб на сумму более 202 тысяч рублей, - отметили в ведомствах.

Сейчас женщина отстранена от работы в детском саду и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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