До 13 лет колонии получили лидер и члены банды наркодилеров из Зимы

Преступники получили до 13 лет колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор трем наркодилерам, которые объединились в преступную группировку. Их обвинили в сбыте наркотиков, лидером группы стала 58-летняя сибирячка, ей помогала семейная пара. Все они орудовали в городе Зима. Об этом сообщает МВД и прокуратура Иркутской области.

- Для реализации больших объемов наркотических веществ лидер группы привлекла семейную пару, которые. делили получаемый героин на мелкие части и продавали наркозависимым гражданам. Расчет за товар получали наличными. В ходе обыска у организатора группы изъято 180 упаковок, расфасованного порошка, - рассказали в полиции.

Преступления совершали еще весной 2020 года. 7 декабря наркодилеры получили по заслугам: от 11 до 13 лет заключения в колонии общего и строгого режима, в зависимости от роли каждого из них в группе.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что полиция задержала серийного вора, укравшего больше 200 тыс рублей из магазинов Иркутска, им оказался 34-летний житель Иркутского района. Вечером или ночью он вскрывал замок, чтобы проникнуть в магазин, после чего забирал деньги из кассы и сбегал.