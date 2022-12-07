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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:29

1400 тонн снега с улиц Иркутска вывезли 22 машины спецтехники за сутки

Также дороги обработали специальной смесью против льда
Дарья БОЛЕСОВА
1400 тонн снега убрали только за прошедшие сутки. Его вывозят КамАЗами

1400 тонн снега убрали только за прошедшие сутки. Его вывозят КамАЗами

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают уборку снега с улиц города. 22 спецмашины ездят по дорогам и очищают их от снега, как проезжие части, так и тротуары. Также убирают образовавшийся лед, который может стать причиной травм и автоаварий. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

1400 тонн снега убрали только за прошедшие сутки. Его вывозят КамАЗами.

- Противогололедными материалами провели точечную обработку улиц в Иркутске. Песко-соляную смесь, в состав которой входит 10 % натуральной соли и 90 % отсева, применили на тех участках дорог, где образовались снежные накаты и наледь, - добавили в мэрии.

Ранее "КП-Иркутск" писала об изменении прожиточного минимума в Иркутской области в 2023 году.

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