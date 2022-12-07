1400 тонн снега с улиц Иркутска вывезли 22 машины спецтехники за сутки

1400 тонн снега убрали только за прошедшие сутки. Его вывозят КамАЗами Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают уборку снега с улиц города. 22 спецмашины ездят по дорогам и очищают их от снега, как проезжие части, так и тротуары. Также убирают образовавшийся лед, который может стать причиной травм и автоаварий. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

1400 тонн снега убрали только за прошедшие сутки. Его вывозят КамАЗами.

- Противогололедными материалами провели точечную обработку улиц в Иркутске. Песко-соляную смесь, в состав которой входит 10 % натуральной соли и 90 % отсева, применили на тех участках дорог, где образовались снежные накаты и наледь, - добавили в мэрии.

Ранее "КП-Иркутск" писала об изменении прожиточного минимума в Иркутской области в 2023 году.

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