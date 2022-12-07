На какие полезные продукты заменить шоколад, рассказал врач-диетолог

Мы едим шоколад из-за потребности организма в сахарах и жирах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как в новогодние праздники сократить количество шоколада в рационе - на какие сладости можно безболезненно его заменить. Шоколадные конфеты и плитки не приносят никакой пользы организму, поэтому их можно смело заменить на другие продукты. При этом потребность в сладком будет удовлетворена. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Фрукты, крахмалистые овощи, ягоды, сахара, но с клетчаткой, полезные сахара. Иногда полезные жиры, кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом, граммов 30 и не более. После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами - и сладкого не захочется, - заявила Соломатина.

Сокращение количества десертов хорошо повлияет на общее состояние организма, в частности, зубы.