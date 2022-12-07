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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:55

Онколог доказал жителям Иркутской области, что гаджеты и телевизор не вызывают рак

Миф о появлении злокачественных опухолей расхож среди населения
Дарья БОЛЕСОВА
Рак может вызвать кусочек плутония, если хранить его дома

Рак может вызвать кусочек плутония, если хранить его дома

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Можно обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками", но рака у вас от этого не появится - такое мнение выразил онколог Владимир Полянский. Он развенчал миф о том, что от работающей электроники могут появиться злокачественные опухоли. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Вот храни вы кусочек плутония, изотопа цезия, йода, стронция в комоде - это да, ваши дела плохи, как и у всех ваших соседей на несколько этажей на пару тысяч лет вперед. Это шутка, конечно, но можете спокойно смотреть телевизор, разогревать в микроволновке. Никакого влияния на онкологию они не оказывают, - заявил эксперт.

В составе электроники просто нет такого огромного количества радиоактивных веществ, чтобы они "фонили" и провоцировали образование рака.