Первую операцию с помощью роботизированной системы провели в Иркутске

Фото: Иркутская детская областная клиническая больница

В столице Приангарья впервые провели операцию с помощью новой роботизированной хирургической системы. Пациентом оказался подросток с доброкачественной опухолью на почке. Сейчас школьник чувствует себя хорошо, поделился в социальных сетях главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

- Это первый хирургический робот, который появился в детской больнице нашей страны, - поделился детский хирург. - В России таких всего четыре. Три в Москве и один у нас, в детской областной больнице. Это большая революция в нашей профессии, детской хирургии. Это старт программы робот-ассиститированной хирургии в педиатрии. Мы сделали первую операцию.

Чтобы впервые воспользоваться роботизированной системой иркутские врачи тренировались на тренажерах и обучались у коллег, опробовавших эту технологию.

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