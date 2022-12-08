Девять детей погибли на пожарах в Иркутской области с начала года Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС подвели предварительные итоги года. Иркутская область продолжает оставаться антилидером среди регионов России по гибели детей на пожарах. Так, по данным на декабрь, зарегистрировано 9 летальных случаев среди малышей и подростков. В 2021-м огонь унес жизни 16 несовершеннолетних. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности граждан, входит и оснащение жилья автономными пожарными извещателями, - рассказали в ведомстве. - Многодетные семьи, малообеспеченные семьи с детьми, а также стоящие на учете в органах соцзащиты граждане составляют группу риска.

Наиболее частая причина трагедий - это халатность взрослых. В каждом случае малыши оставались без присмотра, из-за чего распространение огня было замечено слишком поздно.

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