Противостояние Марса смогут наблюдать иркутяне в телескоп 8 декабря. Фото: Иркутский планетарий

8 декабря, в четверг, иркутяне готовятся увидеть противостояние Марса. Посвященная этому онлайн-трансляция стартует в 20:00. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского планетария.

- Противостояние Марса означает, что эта планета наблюдается с Земли в противоположном от Солнца направлении, а значит, видна всю ночь и обладает наибольшей яркостью, – рассказал директор Иркутского планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров. – Это случается раз в 2 года и 2 месяца, а раз в 15-17 лет происходит противостояние, которое называют Великим – в это время Марс находится на расстоянии менее 60 миллионов километров от Земли.

Также 9 декабря всех желающих приглашают присоединиться к бесплатным наблюдениям Марса в телескопы. Начало мероприятие запланировано на 20:00. При непогоде его перенесут на те же часы следующего дня.

Напомним, в Иркутске с 11 декабря начнет работу «Социальный кинозал». Всех желающих увидеть документальный фильм «Канон» приглашают в Музей В.Г. Распутина в 14:00. Лента рассказывает историю старовера иконописца Андрея Басаргина, который родился на Аляске, и после долгих лет мытарств между двумя странами решил переехать в Россию. Стоит отметить, что это уже шестой кинозал в Иркутской области, который появился благодаря кинорежиссерам и организаторам проекта Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России «Кинопозитив».