Игорь Кобзев заявил о сохранении низкого тарифа на электроэнергию в Иркутской области

Игорь Кобзев: низкий тариф на электроэнергию должен остаться достоянием региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области прокомментировал возможное введение в регионе дифференцированных тарифов. Видеообращение к жителям Приангарья Игорь Кобзев опубликовал в социальных сетях.

- Хочу четко обозначить свою позицию. И я, и все мои предшественники на посту губернатора отстаивали необходимость сохранения низкой стоимости электроэнергии для жителей региона. Мы живем в Сибири, отопительный сезон у нас длится 9 месяцев. Особенно острым этот вопрос является для жителей частного сектора, где дома отапливаются электричеством, - написал в соцсетях глава региона.

Также Игорь Кобзев отметил, что в ловушке находятся тысячи людей, в домах которых появились проблемы с электроснабжением из-за перегрузки сетей. Однако введение дифтарифов, по мнению губернатора, не принесет сейчас необходимого результата в борьбе с майнингом, к тому же, есть риски увеличения платежей для населения и ухудшения экообстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля.

- Я дам поручение правительству региона проработать вопросы тарифной политики, - говорится в сообщении губернатора. - Стоимость электроэнергии должна быть комфортной для населения и не провоцировать переход на неэкологичные виды топлива. Тема дифтарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе с участием депутатов Законодательного Собрания.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщил, что половина опрошенных жителей «столицы русского майнинга» поддержала введение в Приангарье дифференцированных тарифов на электроэнергию. Одобрением ответили 53%. Такая мера, по мнению экспертов, должна помочь с решением проблемы серых майнеров.

14 ноября 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает регионам страны право вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Документ подразумевает, что теперь будут сформированы основы, на которых происходит создание предельного индекса оплаты электричества для населения.

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