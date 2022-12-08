Грузоподъемность ледовой переправы «Моты – Шаманка» временно снизили до 2,5 тонн Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Грузоподъемность ледовой переправы «Моты – Шаманка» на реке Иркут в Шелеховском районе Иркутской области снизили до 2,5 тонн. Это решение принято в связи с погодными условиями и состоянием льда. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Открытие ледовой переправы в Шелеховском районе состоялось 6 декабря. Ее начальная грузоподъемность 10 тонн. Всего же в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируется открытие 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.

Напомним, сотрудники МЧС подвели предварительные итоги года. Иркутская область продолжает оставаться антилидером среди регионов России по гибели детей на пожарах. Так, по данным на декабрь, зарегистрировано 9 летальных случаев среди малышей и подростков.

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