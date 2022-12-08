3,5 года колонии получил житель Иркутска за нападение на девушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский суд вынес приговор 22-летнему иркутянину, которого признали виновным в грабеже и насильственных действиях сексуального характера. Ночью 14 июня пьяный молодой человек напал на 20-летнюю девушку возле ночного клуба, после чего ограбил. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности злоумышленника к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

Ближайшие 3,5 года иркутянин за свое преступление проведет в исправительной колонии общего режима.

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