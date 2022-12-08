Военком Иркутской области рассказал, как отправить письмо участнику СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар Иркутской области рассказал, как отправить письмо участнику спецоперации на Украине. Сегодня, 8 декабря, Евгений Фуженко и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Светлана Иевлева ответили на обращения жителей Приангарья во время прямого эфира о поддержке семей мобилизованных в соцсетях. Вопрос о том, как наладить почтовое сообщение с военнослужащим, который находится в зоне СВО, задала одна из пользовательниц сети. По словам женщины, ее муж почти неделю не выходит на связь.

- В таком случае родственнику необходимо обратиться в военный комиссариат, - ответил военком. - Необходимо лишь назвать ФИО военнослужащего и известную вам информацию о том, куда он был направлен. Заявка обрабатывается в течение суток. После этого представители комиссариата расскажут, куда направить письмо.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к сибирякам, желающих поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО. Глава региона отметил, что военнослужащим необходимы весточки из родного края. В пункты сбора гуманитарной помощи просят передавать праздничные открытки, рисунки, письма и новогодние наборы. Последняя отправка состоялась сегодня, 8 декабря.

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