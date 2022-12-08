Пожар произошел в трамвайном депо в Иркутске 8 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В областном центре на улице Пискунова произошел пожар в трамвайном депо. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 12.28. По адресу выехали 36 спасателей и 10 спецмашин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 12.49 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. По оперативной информации горел верстак в ремонтном боксе, - отметили в ведомстве.

К счастью, никто на пожаре в депо не пострадал. Специалисты МЧС проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.