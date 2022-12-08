Рейсы из Иркутска в поселок Мама отменила авиакомпания «Ангара» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская авиакомпания «Ангара» отменила субсидируемые рейсы из столицы региона в поселок Мама Мамско-Чуйского района. Это связано «с внесением поправок в аэронавигационную информацию» о местном аэродроме. Решение вступило в силу с 1 декабря. Об этом сообщают на сайте перевозчика.

Данных о том, когда перелеты вновь возобновятся, на официальном портале нет.

Напомним, в правительстве Иркутской области обсудили вопрос восстановления авиасообщения с поселком Мама, до которого сейчас не могут добраться местные жители. По приказу Минтранса России, оператор аэродрома должен был предоставить в Росавиацию схемы выполнения взлета и посадки самолетов Ан-24 для публикации в Центральном сборнике Центра аэронавигационной информации, но сделал это с ошибками. Поэтому с 1 декабря аэропорт не может принимать такие самолеты.