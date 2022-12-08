Часть домов в поселке Артемовский Бодайбинского района подключили к котельной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Артемовский на севере Иркутской области продолжается восстановление теплоснабжения в жилых домах. Так, сегодня, 8 декабря, к котельной подключили жителей улицы Первомайской. Однако режим ЧС в населенном пункте все еще сохраняется. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Игорь Кобзев.

- По другому участку теплотрассы, как вы помните, было принято решение перейти на электроотопление с использованием конвекторов, - рассказал глава региона. - Установить их предстояло в 7 зданиях. Однако жители 2-х домов от этого отказались. В остальных квартирах – все подключено.

За мамой с тремя детьми, которой пришлось оставить свое жилье, было решено закрепить муниципальную квартиру.

Летом 2023 года в поселке Артемовский специалисты проведут оценку поврежденного участка теплотрассы на улице Серго длиной 600 метров. Будет принято решение о его восстановлении или строительстве нового.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Артемовском 26 ноября. Помимо промерзших стен и лопнувших батарей, на жителей 13 многоквартирных домов свалилась проблема со скачками напряжения из-за большого количества электронагревателей. Главу поселка, подозреваемого в халатности и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В сентябре этого года мэр принял решение сменить теплоснабжающую организацию, что нарушило процесс подготовки к зимнему сезону.