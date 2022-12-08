Первый этап сноса ""Усольехимпрома" завершили досрочно в декабре 2022

Химзавод является источником загрязнения окружающей среды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый этап сноса объектов на территории бывшего химического завода "Усольехимпром" закончили досрочно: работы начали в мае 2022 года и должны были завершится в апреле 2023 года. Однако, все запланированные конструкции демонтировали, поэтому рабочие приступили ко второму этапу. Об этом сообщил Федеральный экологический оператор.

- Демонтажные работы проводятся в рамках комплекса мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. В работах было задействовано 199 специалистов и 108 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ФЭО.

Напомним, "Усольехимпром" - бывший химический завод, который построили в СССР. На территории предприятия хранится большое количество веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду. Именно утилизация ртути и других химостатков стала главной экологической задачей.