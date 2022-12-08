Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 7:13

Первый этап сноса ""Усольехимпрома" завершили досрочно в декабре 2022

Рабочие приступили ко второму этапу демонтажа
Дарья БОЛЕСОВА
Химзавод является источником загрязнения окружающей среды

Химзавод является источником загрязнения окружающей среды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый этап сноса объектов на территории бывшего химического завода "Усольехимпром" закончили досрочно: работы начали в мае 2022 года и должны были завершится в апреле 2023 года. Однако, все запланированные конструкции демонтировали, поэтому рабочие приступили ко второму этапу. Об этом сообщил Федеральный экологический оператор.

- Демонтажные работы проводятся в рамках комплекса мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. В работах было задействовано 199 специалистов и 108 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ФЭО.

Напомним, "Усольехимпром" - бывший химический завод, который построили в СССР. На территории предприятия хранится большое количество веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду. Именно утилизация ртути и других химостатков стала главной экологической задачей.