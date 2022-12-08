Второй этап демонтажных работ начался на промплощадке в Усолье-Сибирском Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Работы по демонтажу продолжаются на площадке Усольехимпрома. Стартовал второй этап, на который из федерального бюджета по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина выделено 5 миллиардов 950 миллионов рублей. В планах специалистов демонтировать 20 зданий, в число которых входит цех 94, где производили трихлорсилан и четыреххлористый кремний. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Цех 94 будет полностью демонтирован с извлечением и сортировкой всех металлоконструкций, - сказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. - В рамках работ предполагается обезвреживание газообразных отходов до показателей санитарно-гигиенических нормативов. Твердые отходы будут перезатарены и в дальнейшем утилизированы.

Напомним, прожиточный минимум в Иркутской области на 2023 год рассчитают и утвердят до конца декабря этого года. Сейчас составленное постановление находится на стадии рассмотрения. Величину прожиточного минимума по Приангарью в расчете на душу населения планируется установить на уровне 15 238 рублей, для трудоспособного населения - 16 609 рублей, пенсионеров - 13 105 рублей, детей - 15 078 рублей.

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