Трехлетний долг за транспортный налог могут списать с жителей Иркутской области

Налог распространяется на самолеты, автомобили, теплоходы, мотоциклы Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутской области могут ввести новые условия списания долгов по налогам на транспорт. В Законодательном собрании региона рассмотрели инициативу о том, чтобы списывать задолженность за так называемые "безнадежные к взысканию" налоги. Это те, которые не платили больше трех лет. Или же владелец машины умер.

- По данным на начало ноября, общая задолженность, сформированная на несколько лет, составляет 1,2 млрд рублей. Комитет решил внести проект закона на рассмотрение Законодательного Собрания и рекомендовать принять его в первом чтении и рассмотреть в окончательном после проведения лингвистической экспертизы, - рассказали в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, транспортный налог платит тот человек, за которым записано владение, например, автомобилем. Деньги уходят в казну и позже используются на нужды региона. Налог распространяется на самолеты, автомобили, теплоходы, мотоциклы, моторные лодки и другие средства передвижения.