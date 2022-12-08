4 человека пострадали при столкновении иномарок на трассе "Сибирь" в Иркутской области

Столкнулись две легковушки
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области 8 декабря произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. На трассе "Сибирь" около села Кимильтей столкнулись "Chevrolet Cobalt" и "Nissan Almera". за рулем первого автомобиля находился 29-летний водитель, вторым управлял 65-летний сибиряк.
- В результате происшествия медицинская помощью понадобилась водителю "Шевроле", двум его пассажиркам в возрасте 32 и 25 лет, а также пассажирке "Ниссана" в возрасте 63 лет, - рассказали в МВД Иркутской области.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить причины ДТП, а также его обстоятельства. Только после этого можно будет установить степень ответственности для каждого из водителей.
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