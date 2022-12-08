Водитель "Нивы" выбрался из тонущей машины после провала под лед Братского водохранилища

На водителя составили протокол Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

54-летний житель села Заходы обратился в спасательную службу с признанием: по своей вине чуть не утонул вместе со своей "Нивой" на Братском водохранилище. Сибиряк выехал на лед вне переправы, и он провалился. Все произошло в Унгинском заливе. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- Толщина льда в месте провала – около 40 сантиметров, глубина – 2-3 метра. На льду повсеместно – торосы. Машину отбуксировали на берег – в этом помогли местные жители, - рассказали в ведомстве.

Мужчины выбрался, но от ответственности уйти не сможет. На него составили административный протокол, теперь он должен оплатить штраф за нарушение запрета проезда по льду вне оборудованных переправ. Сейчас в Иркутской области можно проехать по четырем ледовым дорогам: три находятся в Казачинско-Ленском, еще одна - в Шелеховском районах.