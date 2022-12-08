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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:12

На украшение площади Академгородка в Иркутске используют 650 метров гирлянд

В Свердловском округе уже обнародовали программу праздничных мероприятий
Дарья БОЛЕСОВА
К началу праздничных мероприятий город уже будет украшен

К началу праздничных мероприятий город уже будет украшен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральную площадь Академгородка в Иркутске планируют украсить уже в ближайшие дни. Живые ели заставят светиться с помощью 654 метров специальных гирлянд. Уже 22 декабря в полдень здесь проведут первое массовое праздничное мероприятие, приуроченное к Новому году - игровую программу "Новый год у ворот!". Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Также 22 декабря в 14.00 пройдет праздник во дворе ЖК «Атмосфера» на улице Лермонтова, 343/5 и в 16.00 в микрорайоне Юбилейный, 37. 23 декабря в 13.00 планируют новогоднюю программу в сквере у фонтана в микрорайоне Университетский и в 15.00 в сквере имени Вампилова в микрорайоне Первомайский, - рассказали в мэрии.

К началу праздничных мероприятий город уже будет украшен. Во дворах и общественных местах устанавливают праздничные деревья, скульптуры, монтируют подсветку и так далее.