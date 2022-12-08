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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:24

Ограничение полетов в поселок Мама не коснется санитарной авиации Иркутской области

Так как медики передвигаются на вертолетах, им не помешают трудности, которые сложились вокруг аэропорта
Дарья БОЛЕСОВА
Аэропорт Мама не может принимать самолеты из-за авиа оператора "Ангара", который допустил ошибки в документах

Аэропорт Мама не может принимать самолеты из-за авиа оператора "Ангара", который допустил ошибки в документах

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Санитарная авиация находится вне ограничений полетов в аэропорт поселка Мама, так как перевозка врачей и пациентов происходит с помощью вертолетов. В больнице района, где находится поселок, уже сформировали запас лекарств. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- В Мамско-Чуйском районе сохраняется стабильная ситуация. Из-за удалённости посёлков, продукты длительного хранения доставляют в летний период баржами по реке Витим. Сейчас все населённые пункты обеспечены продуктами, - заявил мэр Мамско-Чуйского района Алексей Морозов.

Сейчас встал вопрос создания временного авиасообщения из Иркутска, авиакомпании рассчитывают стоимость билетов полетов. Возможно, придется передвигаться с пересадками через Бодайбо.

Напомним, аэропорт Мама не может принимать самолеты из-за авиа оператора "Ангара", который допустил ошибки в документах. С 1 декабря воздушная гавань закрыта.