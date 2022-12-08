Ограничение полетов в поселок Мама не коснется санитарной авиации Иркутской области

Аэропорт Мама не может принимать самолеты из-за авиа оператора "Ангара", который допустил ошибки в документах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Санитарная авиация находится вне ограничений полетов в аэропорт поселка Мама, так как перевозка врачей и пациентов происходит с помощью вертолетов. В больнице района, где находится поселок, уже сформировали запас лекарств. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- В Мамско-Чуйском районе сохраняется стабильная ситуация. Из-за удалённости посёлков, продукты длительного хранения доставляют в летний период баржами по реке Витим. Сейчас все населённые пункты обеспечены продуктами, - заявил мэр Мамско-Чуйского района Алексей Морозов.

Сейчас встал вопрос создания временного авиасообщения из Иркутска, авиакомпании рассчитывают стоимость билетов полетов. Возможно, придется передвигаться с пересадками через Бодайбо.

Напомним, аэропорт Мама не может принимать самолеты из-за авиа оператора "Ангара", который допустил ошибки в документах. С 1 декабря воздушная гавань закрыта.