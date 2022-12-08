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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:03

300 человек со 100 единицами техники убирают снег с улиц и дворов Иркутска

За сутки из города вывезли 974 тонны снега
Дарья БОЛЕСОВА
Завтра в Иркутске будет малоснежно

Завтра в Иркутске будет малоснежно

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают расчистку улиц от снега. За последний день удалось убрать 974 тонн снега с проезжих частей, тротуаров и дворов. В уборке задействовали 300 человек и 100 единиц техники - специальных машин. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Содержание парков - на контроле МКУ «Городская Среда». Ежедневно выходит около 120 человек и 10 единиц техники. Управляющие компании работают во дворах. В каждом округе - 200 дворников, - рассказали в мэрии.

По прогнозам синоптиков, 9 декабря в областном центре пройдет небольшой снег, причем в основном ночью и утром. После будет малооблачно, температура воздуха в среднем составит -11 градусов, ветер около 2 метров в секунду.