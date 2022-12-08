10-балльные пробки сковали центральные улицы Иркутска вечером 8 декабря

К 22:00 дороги полностью освободятся

В Иркутске вечером традиционно пробки: по данным онлайн-сервисов, 8 декабря улицы были загружены на все 10 баллов. Особенно серьезные заторы образовались по улицам Чкалова, Ленина, бульваре Гагарина и других. Также в городе произошло несколько ДТП, которые осложнили ситуацию.

Уже к 22:00 по иркутскому времени пробки совсем исчезнут. Снежные заторы не могли стать причиной пробок, так как улицы Иркутска регулярно очищают. За последние сутки вывезли 974 тонны снега, на улицах работают 300 человек и 100 спецмашин.

Ранее "КП-Иркутск" писала о водителе "Нивы", который чуть не утонул вместе с машиной во время поездки по льду Братского водохранилища. Сибиряк смог вылезти из кабины, а вот внедорожник пришлось вытаскивать с помощью подоспевших местных жителей.