Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил питание в школах и детсадах

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил качество питания в общеобразовательных учреждениях. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил работу пищеблоков в детском саду № 129 и школе № 23.

В школе № 23 полностью переоборудован пищеблок, залы столовой обновляют каждый год. Здесь ежедневно питается более 1,5 тысячи детей, в две смены. При возникновении жалоб, родителей приглашают лично проверить качество блюд.

– Конечно, в школе № 23 существует проблема с высокой нагрузкой на столовую. Этот вопрос решаем глобально: в Октябрьском районе ведем поиск земельного участка для строительства еще одного учебного заведения. А пока можно отметить, что команда поваров работает с производительностью, которая максимально возможна в этих условиях, – отметил Руслан Болотов. – Подобные проверки в детских садах и школах проходят регулярно. Наши дети должны получать здоровую, сбалансированную еду. Также мы модернизируем пищеблоки. Приобретаем оборудование, новую мебель, проводим ремонты, замену электрических, водопроводных и канализационных сетей.

В детском саду № 129 на качество питания жалоб нет: рацион детей тщательно продуман. Поставляемых продукты два раза в год проходят экспертизу на качество и безопасность.

– Большое внимание уделяем особенностям рациона детей с сахарным диабетом, изучая состав продукции, – отметила заведующая дошкольным учреждением № 129 Елена Булавкина.

130 школ и 67 детских садов Иркутска обслуживает МУП «Комбинат питания города Иркутска». На кухни привозят уже готовые полуфабрикаты из мяса и овощей, в соответствии с единой системой питания. Туда входят мясные и рыбные блюда, много местной ягоды. Все используемые продукты исключительно местного производства.

– Администрация города делает многое для того, чтобы в каждом образовательном учреждении были полноценные столовые с современным оборудованием, – считает директор МУП «Комбинат питания» Любовь Пронина.