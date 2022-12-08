8% жителей Иркутска проведут Новый год на работе

Большинство горожан отметят праздник дома, в кругу семьи Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Иркутске у горожан спросили, где они проведут новогоднюю ночь - в кругу семьи, друзей, на корпоративе или вовсе на рабочем месте? Две трети респондентов ответили, что смогли взять выходные на праздники, поэтому готовят стол и подарки для близких родственников - они проведут Новый год дома. Об этом сообщает WEACOM.RU.

А вот 8% иркутян оказались в таком положении, что им придется встречать 2023 год на работе. Причем, многие взяли дежурства по своей инициативе или чтобы выручить коллег. Согласно статистике, на такие смены выходит больше мужчин, чем женщин.

3% опрошенных отметят Новый год в гостях и в поездке в другом городе, 1% предпочли отдых в деревне или на даче. Еще 2% признались, что взяли билеты на самолет, чтобы справить Новый год в другой стране. Кто-то собрался в ресторан.