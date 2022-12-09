Новые налоговые льготы обсуждаются в Заксобрании Иркутской области

Профильный комитет Законодательного собрания Иркутской области обсудил налоговые льготы. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В преддверии очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая намечена на 14 декабря, профильные комитеты обсуждают вопросы, которые будут вынесены на всеобщее голосование. Так, на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству под председательством Натальи Дикусаровой обсудили два вопроса о налогах.

Первый касался безнадежной задолженности по транспортному налогу. Как следует из доклада заместителя руководителя Управления федеральной налоговой службы Иркутской области Ирины Лизанец, ежегодно граждане должны оплачивать около 2 млрд рублей транспортного налога. Однако делают это не все и за несколько лет накопилась задолженность в размере 1,2 млрд рублей. Налоговики предлагают списывать долги при определенных условиях. Например, если сумма менее одной тысячи рублей и числится как безнадежная к взысканию более трех лет. Или если владелец транспортного средства умер. Соответствующий законопроект будет рассматриваться в первом чтении и в окончательном после лингвистической экспертизы.

Еще одна налоговая льгота касается бюджетных организаций. Для них продлевается период сокращения платежей налога на недвижимость до конца 2023 года. Кроме того, депутаты уже обсуждают возможность установить такую льготу на более долгий срок.

Комитет так же вынес рекомендацию к постановлению об исполнении бюджета на трехлетний период. Все эти вопросы будут вынесены на очередную сессию.