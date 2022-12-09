Областные депутаты обсудили проблему сброса сточных вод в Байкал

Депутаты областного парламента обсудили строительство очистных сооружений на Байкале. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области, которое прошло 8 декабря под руководством заместителя председателя комитета Валерия Хайдукова, народные избранники заслушали несколько проблемных вопросов. Часть из них будет вынесена на обсуждение на очередной сессии областного парламента.

Так, члены комитета рекомендуют к принятию два законопроекта, касающихся образования Кимельтейского сельского поселения и поправок в областной закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Кроме того, народные избранники обсудили несколько текущих вопросов. Например, они решили присоединиться к обращению Госсовета республики Татарстан в Госдуму о регулировании обращения с жидкими бытовыми отходами. По словам вице-спикера ЗС Ольги Носенко, в нашем регионе так же детально обсуждается эта проблема, для чего создана рабочая группа во главе с председателем областного парламента Александром Ведерниковым.

Выслушали депутаты доклад от министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина о проектах очистных сооружений для очистки сточных вод, сливаемых в Байкал. Известно, что некачественная работа этих систем губительно сказывается на экологии озера и его обитателях, негативно влияет и на туристическую привлекательность многих населённых пунктов. По словам министра, готово несколько проектов, которые сейчас проходят экспертизу. Однако для их реализации потребуется помощь федерального бюджета.