Традиционные Иннокентьевские чтения начались в Иркутске

Депутат Ольга Безродных приняла участие в открытии Иннокентьевских чтений. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Региональный этап Международных рождественских чтений стартовал в Иркутске 8 декабря. На открытии Иннокентьевских чтений председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Безродных поблагодарила участников:

- Современное образование должно учить человека быть открытым к новым, современным знаниям, и в то же время бережно относиться к национальной, духовной, религиозной, культурной идентичности и самобытности.

Во время пленарного заседания участники чтений говорили о сложностях настоящего времени, о совместной работе государства и церкви о деле просвещения и воспитания. Кроме того, заслуженные награды получили лауреаты регионального этапа XVIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и епархиального конкурса «Мой храм».