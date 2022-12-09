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НовостиОбщество9 декабря 2022 4:31

Председатель ЗС Иркутской области участвовал в работе Совета законодателей РФ

Александр Ведерников обсудил с законодателями России самозанятых и единый налог
Надежда ИВАНОВА
Председатель Заксобрания Иркутской области принял участие в работе Совета законодателей РФ.

Председатель Заксобрания Иркутской области принял участие в работе Совета законодателей РФ.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты Астраханской Думы выступили с инициативой усовершенствовать налоговый режим для самозанятых. Например, сделать удобнее мобильное приложение “Мой налог”, автоматически переводить часть налога, уплачиваемого самозанятым, на его пенсионный счет. Все эти и другие предложения обсуждались на заседании комиссии Совета законодателей РФ. В дискуссии принял участие и представитель Иркутской области, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

В отношении самозанятых все предложения астраханских депутатов были поддержаны. Кроме того, комиссия обсудила нововведения в Налоговый кодекс РФ, которые должны вступить в силу с 1 января 2023 года. А именно - введение единого налогового счета. По мнению Александра Ведерникова, для граждан это будет удобно, а вот у местных бюджетов могут возникнуть проблемы из-за изменения времени зачисления налоговых поступлений.

- Если понадобится, будем искать механизмы оперативной помощи нашим муниципалитетам. Возможно, совместно с коллегами на федеральном уровне будут подготовлены предложения по корректировке положений налогового законодательства, – сказал Александр Ведерников.