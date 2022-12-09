Полицейские раскрыли кражу 12,5 тысяч рублей у работницы библиотеки в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске удалось раскрыть очередную кражу. В полицию обратилась женщина, у которой украли 12,5 тысяч рублей. Оказалось, что потерпевшая, придя на работу в библиотеку, оставила свою сумку в подсобке, а сама ушла в гардероб. Вернувшись через пару минут, она увидела незнакомого мужчину. На вопрос: «Что вы здесь делаете?», тот лишь поспешил выйти из здания. После встречи с незнакомцем сибирячка решила проверить содержимое сумки и обнаружила пропажу кошелька. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В течение двух дней полицейские установили, что к содеянному вероятно причастен 36-летний ранее судимый местный житель и приняли меры к его задержанию, - рассказали в ведомстве.

Ангарчанка поблагодарила полицейских за раскрытие преступления и оперативность сотрудников.

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