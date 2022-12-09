22-летнего жителя Тулуна наказали за экстремистский пост в мессенджере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тулунский городской суд вынес решение о наказании для 22-летнего парня за запрещенную публикацию в мессенджере, которую сотрудники правоохранительных органов посчитали экстремистской. Оказалось, что запись, которая «содержала обоснование необходимости совершения в отношении граждан насильственных действий» молодой человек выложил в группе. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет), - отметили в ведомстве.

За публикацию запрещенного поста молодой тулунчанин оплатит 10 тысяч рублей штрафа.

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