3 миллиона рублей выплатит виновник пожара в Иркутской области

3 миллиона рублей выплатит виновник пожара в Осинском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд назначил наказание виновнику пожара в Осинском районе, который произошел 16 мая этого года. 31-летний местный житель разжег «бревно-свечу», чтобы подогреть еду на территории лесничества, в 25 километрах северо-восточнее деревни Борохал. Как результат: огонь перекинулся на сухие деревья и валежник. Усугубила ситуацию ветреная погода. Пламя стремительно распространилось на площади в 460 га. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МЧС России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Пожаром повреждено более 3,4 тысяч кубических метров древесины, чем Лесному фонду России причинен ущерб около 3 миллионов рублей, - рассказали в ведомствах.

Виновника случившегося приговорили к 250 часам обязательных работ. К тому же нарушитель выплатит нанесенный его необдуманным поступком ущерб.

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