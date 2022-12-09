Уволенным женщинам в Иркутской области назначат пособие по беременности и родам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Находящимся в декрете женщинам, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, либо прекратившим работу в качестве ИП, нотариуса или адвоката, положена выплата в размере 921,26 рублей (для южных районов Приангарья) или 998,04 рублей (для северных). Также право на пособие имеют сибирячки, усыновившие ребенка в возрасте до 3-х месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе ОПФР по Иркутской области.

- Для оформления пособия необходимо подать заявление в электронном виде через портал госуслуг, выбрав сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин», либо обратившись лично в МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, - напоминают в ОПФР по региону. - Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Пособие будет назначено в течение 10 (в отдельных случаях 20) рабочих дней со момента подачи заявления. Средства поступят на счет меньше, чем в течение недели. Если же женщине будет отказано в пособии, то ее уведомят об этом в течение трех дней.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» рассказывала о том, что в Законодательном собрании региона рассмотрели инициативу о том, чтобы списывать задолженность за так называемые «безнадежные к взысканию» транспортные налоги. Речь идет о долгах, которые не погашают больше трех лет. В этот перечень попадают случаи, когда владелец машины умер. По данным на ноябрь 2022 года, общая сумма этого долга в Приангарье составляет 1,2 млрд рублей.

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