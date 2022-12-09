Ссора между мужем и женой закончилась убийством в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О страшной находке два дня назад сообщил в дежурную часть житель Иркутска. Он рассказал оперативникам, что пришел в гости к знакомой, которая проживает в доме по улице Декабристов, но войдя внутрь был шокирован. В одной из комнат лежало бездыханное тело 30-летней женщины. Мужчина вызвал скорую, но медикам лишь оставалось констатировать смерть. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещения полицейские установили, что к совершению преступного деяния может быть причастен сожитель погибшей, - рассказали в ведомствах.

В биографии гражданского мужа значилось сразу несколько судимостей. Спустя время его задержали. В отделе полиции 31-летний сибиряк признался, что убийство жены - его рук дело. Вечером пара выпивала алкоголь, но беседа сменилась словесной перепалкой, а затем ссорой. Разъяренный мужчина несколько раз ударил любимую ножом и сбежал. Свою вину в преступлении подозреваемый полностью признал. Против него заведено уголовное дело.

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