Ананас блестящий вырос в Иркутском ботаническом саду. Фото: Иркутский ботанический сад

На дворе зима, а в теплицах Иркутского ботанического сада радуются "урожаю". Благодаря бережному уходу специалистов на местных "грядках" вырос ананас блестящий. Об этом сообщают в соцсетях сада.

Это родственник того самого кислого фрукта, который мы привыкли видеть на полках магазинов, но есть несколько отличий. Первое, что бросается в глаза - цвет и размер. Ярко-красный плод легко поместится в ладонь. К тому же, он совершенно несъедобный.

Важно отметить, что плодоносит это растение раз в жизни! Ананас блестящий выращивают в качестве украшения сада. Также он имеет невероятный аромат.

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