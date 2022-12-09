Мэр Иркутского района выступил против объединения четырех МО с Иркутском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Предложение о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО к Иркутску прокомментировал мэр Иркутского района Леонид Фролов во время пресс-конференции 8 декабря. Он высказался против этой инициативы. Более того глава муниципалитета считает, что пользы не принесет и объединение населенных пунктов внутри самого района, так как это снизит эффективность решения задач на месте.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о том, что предложение о слиянии МО с областным центром вызвало волну обсуждений среди местных жителей. Многие сибиряки боятся перемен, так как осознано выбирали жилье за чертой города. Также имеют значения льготы и выгодные тарифы для сельской местности, ведь после объединения, они для владельцев частных домов действовать не будут.

Вопрос об изменении границ территории столицы Приангарья поднял депутат Думы Иркутска Александр Квасов. Однако окончательное решение еще не принято. Проходят обсуждения глав и депутатов указанных МО на площадке местных дум.