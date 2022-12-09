Задушил и поджег: житель Забайкалья убил бывшую жену во время ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Забайкальском поселке Могзон признали виновным в убийстве 34-летнего мужчину, расправившегося со своей бывшей гражданской женой. Он поссорился с женщиной и набросился на нее.

- Мужчина задушил женщину полотенцем, а затем накинул на ее тело покрывало, поджег его и скрылся, - рассказали в СУ СКР по Забайкалью. - Тело женщины было обнаружено жителями поселка на следующий день.

Следователи и полицейские поймали преступника через несколько часов. Оправдываться он не стал - сознался в убийстве на первом же допросе. Все необходимые доказательства собрали. Суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы.

"КП"-Иркутск рассказывала о похожем случае. Во время скандала 31-летний иркутянин несколько раз ударил супругу ножом. От страшных ран женщина умерла. Супруг также признал свою вину, следователи завели уголовное дело.