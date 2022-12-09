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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:00

Более 30 жителей Иркутской области наградят почетными грамотами Заксобрания

Их кандидатуры утвердят на декабрьской сессии областного парламента
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 30 жителей Иркутской области наградят почетными грамотами Заксобрания. Фото: Заксобрание Иркутской области

Более 30 жителей Иркутской области наградят почетными грамотами Заксобрания. Фото: Заксобрание Иркутской области

Больше 30 человек получат Почетные грамоты Законодательного Собрания Иркутской области. Их кандидатуры были согласованы во время заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями под председательством Ольги Безродных. Об этом сообщают в пресс-службе ЗС региона.

- В числе одобренных кандидатур есть медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и представители других профессий. Их будут утверждать на декабрьской сессии областного парламента, - отметили в ЗС.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о том, что женщинам в декрете, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, либо прекратившим работу в качестве ИП, нотариуса или адвоката, положена ежемесячная выплата. Также право на пособие имеют сибирячки, усыновившие ребенка в возрасте до 3-х месяцев.

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