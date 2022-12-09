Более 30 жителей Иркутской области наградят почетными грамотами Заксобрания. Фото: Заксобрание Иркутской области
Больше 30 человек получат Почетные грамоты Законодательного Собрания Иркутской области. Их кандидатуры были согласованы во время заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями под председательством Ольги Безродных. Об этом сообщают в пресс-службе ЗС региона.
- В числе одобренных кандидатур есть медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и представители других профессий. Их будут утверждать на декабрьской сессии областного парламента, - отметили в ЗС.
Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о том, что женщинам в декрете, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, либо прекратившим работу в качестве ИП, нотариуса или адвоката, положена ежемесячная выплата. Также право на пособие имеют сибирячки, усыновившие ребенка в возрасте до 3-х месяцев.
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