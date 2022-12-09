Погибшего в зоне СВО военного из Братского района наградили орденом Мужества Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военнослужащий родом из Братского района Александр Московских погиб 27 августа в зоне действия СВО на территории Харьковской области. До последнего момента он выполнял обязанности командира взвода и пришел на помощь раненому товарищу, но сам был смертельно ранен. Его матери Елене Панухиной вручили медаль «Матери защитника Отечества». Об этом сообщают в пресс-службе администрации муниципального образования.

– Накануне пришел приказ Президента РФ о награждении Александра Владимировича орденом Мужества, – рассказал мэр Братского района Александр Дубровин. – Понимаю, что никакие награды не способны унять боль утраты. И мы должны приложить все усилия к тому, чтобы поддержать матерей наших солдат, защитников своего Отечества. Низкий поклон вам за достойное воспитание настоящих героев! Для нас они всегда будут примером доблести и чести!

Напомним, от уплаты обязательной пени за долги по коммунальным платежам освободят мобилизованных из Иркутской области. Также не будут платить и их семьи. Такое решение озвучил губернатор региона Игорь Кобзев во время встречи с мэром Иркутска и жителями Правобережного округа города. Проект правового акта в настоящее время проходит установленную процедуру согласования в областной прокуратуре.

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