Рассказываем, где жители Иркутска могут получить справку об участии родственника в СВО

Жители Иркутска могут получить справку об участии родственника в СВО в соцзащите Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Иркутска продолжает отвечать в соцсетях на самые распространенные вопросы, касающиеся частичной мобилизации. 9 декабря горожанам напомнили, куда можно обратиться, чтобы получить справку о подтверждении участия в специальной военной операции члена семьи.

- Для получения справки о подтверждении участия в СВО необходимо обращаться в военкомат, откуда был мобилизован военнослужащий, - ответили в мэрии. - Также справка, подтверждающая, что заявитель является членом семьи мобилизованного выдается ОГКУ Управление социальной защиты населения Иркутска.

Специалисты работают в здании по улице Донской. При обращении за справой также можно получить консультацию о выплатах и мерах соцподдержки.

Напомним, от уплаты обязательной пени за долги по коммунальным платежам освободят семьи мобилизованных из Приангарья. Такое решение озвучил губернатор региона Игорь Кобзев. Проект правового акта в настоящее время проходит установленную процедуру согласования в областной прокуратуре.

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