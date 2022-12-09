142 случая коронавируса за сутки выявили специалисты в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 9 декабря в Приангарье официально подтверждено 354 815 случаев заражения коронавирусом. 142 из них - в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За последние 24 часа коварная инфекция унесла жизни сразу двух пациентов, с начала пандемии зарегистрировано 8833 летальных случая, еще 896 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

За все время выздоровели 349 642 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Найдем тебя и твоих родных!»: коллекторы угрожали женщине и ее ребенку из-за долга в 30 тысяч рублей. (подробности)

Школьник чудом выжил после удара током в 6000 вольт и получил 2 млн рублей под Иркутском. (подробности)

Вы не поверите! 53-летняя бодибилдер из Иркутска тягает гантели и даст фору молодым. Раньше Елена Зимина покоряла сцену театра, а теперь завоевывает места на спортивном пьедестале. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08