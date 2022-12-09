Председатель СК России взял на контроль дело семьи из Иркутска, лишившейся приемной дочери Фото: Олег ЗОЛОТО

История о борьбе двух семей за 5-летнюю девочку легла в сюжет программы на Первом канале, после чего председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о халатности органов опеки в Иркутской области.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СКР по Иркутской области Ситникову А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщает официальный сайт СК.

Напомним, душераздирающая история произошла в Иркутске летом 2022 года. Семейная пара воспитывали девочку с младенчества, взяв ее на попечение из дома малютки. Неожиданно объявились биологические родители, живущие в другой стране. Они забрали ребенка, так как по документам они все еще являются мамой и папой малышки. С того момента опекуны пытаются отстоять свое право на воспитание девочки, однако попытки вернуть ее в приемную семью в судебном порядке оказались безуспешными.

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