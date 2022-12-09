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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:33

Председатель СК России взял на контроль дело семьи из Иркутска, лишившейся приемной дочери

Об истории борьбы за 5-летнюю девочку рассказали на федеральном телеканале
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Председатель СК России взял на контроль дело семьи из Иркутска, лишившейся приемной дочери

Председатель СК России взял на контроль дело семьи из Иркутска, лишившейся приемной дочери

Фото: Олег ЗОЛОТО

История о борьбе двух семей за 5-летнюю девочку легла в сюжет программы на Первом канале, после чего председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о халатности органов опеки в Иркутской области.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СКР по Иркутской области Ситникову А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщает официальный сайт СК.

Напомним, душераздирающая история произошла в Иркутске летом 2022 года. Семейная пара воспитывали девочку с младенчества, взяв ее на попечение из дома малютки. Неожиданно объявились биологические родители, живущие в другой стране. Они забрали ребенка, так как по документам они все еще являются мамой и папой малышки. С того момента опекуны пытаются отстоять свое право на воспитание девочки, однако попытки вернуть ее в приемную семью в судебном порядке оказались безуспешными.

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