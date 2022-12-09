26 школ Иркутской области присоединились к акции «Парта Героя» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

26 учебных заведений Иркутской области присоединились к акции «Парта Героя». Однако до конца года таких школ станет больше. Благодаря этому мероприятию дети знакомятся с примерами мужества, трудолюбия и отваги. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Игорь Кобзев.

- В классах на партах размещают информацию о земляке, который вошел в историю нашего региона, страны. К примеру, в Капсальской школе Эхирит-Булагатского района открыли Парту Героя в честь ветерана Великой Отечественной войны Михаила Протасовича Бадлуева, - поделился глава региона.

Сидеть за Партой Героя могут лишь ученики с самой высокой успеваемостью и успехами в мероприятиях жизни школы, города или района. Рядом с биографией известного земляка на поверхности стола расположен QR-код. Перейдя по нему можно узнать еще больше о подвиге человека на специальном портале.

Напомним, военнослужащий родом из Братского района Александр Московских был награжден орденом Мужества посмертно. Боец погиб 27 августа в зоне действия СВО на территории Харьковской области. До последнего момента он выполнял обязанности командира взвода и пришел на помощь раненому товарищу, но сам был смертельно ранен. Его матери Елене Панухиной вручили медаль «Матери защитника Отечества».

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